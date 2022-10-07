Добровольцев из Приамурья проводили на спецоперацию
Благовещенск, 7 октября, 2022, 06:55 — ИА Регнум. В учебные центры Министерства обороны отправляются добровольцы из запаса, изъявившие желание принять участие в спецоперации в защиту Донбасса. После обучения они отправятся на территорию проведения СВО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе Восточного военного округа.
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От правительства Приамурья добровольцы получили подарки и напутствие успешно выполнить боевые задачи и вернуться домой с победой.
Как сообщало ИА REGNUM, жители и предприниматели города Белогорск собрали наборы дополнительной помощи для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Амурской области. В эти наборы вошли термо и обычное нижнее бельё, носки, аптечка, фонарик, батарейки, дорожные наборы, ручка, блокнот, изолента, вязаные перчатки, средства гигиены, зажигалки и сигареты.