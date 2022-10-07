Благовещенск, 7 октября, 2022, 06:55 — ИА Регнум. В учебные центры Министерства обороны отправляются добровольцы из запаса, изъявившие желание принять участие в спецоперации в защиту Донбасса. После обучения они отправятся на территорию проведения СВО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе Восточного военного округа.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

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«Отправляем граждан, которые изъявили желание в добровольном порядке принять участие в спецоперации. Это в основном те, кто по возрасту не походит под частичную мобилизацию, но имеет твердую гражданскую позицию и готов выполнять свой долг перед Отечеством и помочь нашей Отчизне в трудное время», — отметил военный комиссар города Белогорска, Белогорского и Серышевского районов Амурской области Сергей Ревин.

От правительства Приамурья добровольцы получили подарки и напутствие успешно выполнить боевые задачи и вернуться домой с победой.

Как сообщало ИА REGNUM, жители и предприниматели города Белогорск собрали наборы дополнительной помощи для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Амурской области. В эти наборы вошли термо и обычное нижнее бельё, носки, аптечка, фонарик, батарейки, дорожные наборы, ручка, блокнот, изолента, вязаные перчатки, средства гигиены, зажигалки и сигареты.