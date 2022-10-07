Пекин, , 06:41 — REGNUM Китайский посланник в ООН призвал международное сообщество помочь правительствам африканских стран укрепить их способность управлять природными ресурсами, тем самым бороться с незаконным оборотом природных ресурсов и более эффективно извлекать дивиденды от использования ресурсов, сообщает 6 октября агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

В некоторых зонах конфликтов в Африке, континенте с богатыми природными ресурсами и большим потенциалом развития, незаконная эксплуатация и незаконный оборот природных ресурсов, включая ресурсы дикой природы, процветают. Злоумышленники наживаются на вооруженных группах и террористических силах, становясь важным фактором, провоцирующим конфликты, сказал заместитель постоянного представителя Китая при Организации Объединенных Наций Дай Бин.

«Усиленный потенциал управления может эффективно сократить пространство незаконного оборота ресурсов для получения незаконных доходов. Мир и безопасность в Африке: усиление борьбы с финансированием вооруженных групп и террористов через незаконный оборот природных ресурсов», — сказал Дай на открытых дебатах Совета Безопасности ООН на тему

Международное сообщество должно оказать полную поддержку ведущей роли правительств африканских стран в управлении ресурсами и помочь правительствам стран, затронутых конфликтом, улучшить потенциал в области промышленного планирования, финансового надзора и обеспечения безопасности, чтобы превратить их ресурсное преимущество в преимущество в развитии, сказал он.

Посланник отметил, что вооруженные группировки и террористические силы, как правило, процветают в слаборазвитых регионах, а участие местного населения в незаконной торговле часто обусловлено бедностью, безработицей и другими проблемами с обеспечением средств к существованию.

«Эта ситуация усугубляется серьезной неадекватностью международного развития и гуманитарной помощи Африке», — отметил он.

Китай надеется, что международное сообщество, особенно развитые страны, выполнят свои обязательства, активизируют усилия по оказанию помощи Африке в искоренении нищеты, обеспечении продовольственной безопасности, ускорении развития инфраструктуры, содействии образованию и занятости, а также окажут более существенную помощь в целях развития, сказал он.

В своем выступлении Дай также призвал к созданию более справедливой и равноправной глобальной системы оценки ресурсов, заявив, что несправедливый и неравноправный международный экономический порядок хронически удерживает африканские страны на нижнем конце глобальной промышленной цепочки.

Международное сообщество должно поддержать усилия Африки по получению большей добавленной стоимости от своих природных ресурсов и повышению их позиций в глобальной производственно-сбытовой цепочке. Соответствующие страны должны отменить односторонние санкции, чтобы уменьшить негативное воздействие на эксплуатацию природных ресурсов и получение экспортных доходов в Африке, сказал он.

Китай всегда поддерживал африканские страны в их разумном развитии и использовании природных ресурсов, следуя принципу равенства, взаимной выгоды и взаимовыгодного сотрудничества, сказал Дай.