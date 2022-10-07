Китай призвал страны мира помочь Африке в управлении природными ресурсами
Пекин, 7 октября, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Китайский посланник в ООН призвал международное сообщество помочь правительствам африканских стран укрепить их способность управлять природными ресурсами, тем самым бороться с незаконным оборотом природных ресурсов и более эффективно извлекать дивиденды от использования ресурсов, сообщает 6 октября агентство Синьхуа.
В некоторых зонах конфликтов в Африке, континенте с богатыми природными ресурсами и большим потенциалом развития, незаконная эксплуатация и незаконный оборот природных ресурсов, включая ресурсы дикой природы, процветают. Злоумышленники наживаются на вооруженных группах и террористических силах, становясь важным фактором, провоцирующим конфликты, сказал заместитель постоянного представителя Китая при Организации Объединенных Наций Дай Бин.
Международное сообщество должно оказать полную поддержку ведущей роли правительств африканских стран в управлении ресурсами и помочь правительствам стран, затронутых конфликтом, улучшить потенциал в области промышленного планирования, финансового надзора и обеспечения безопасности, чтобы превратить их ресурсное преимущество в преимущество в развитии, сказал он.
Посланник отметил, что вооруженные группировки и террористические силы, как правило, процветают в слаборазвитых регионах, а участие местного населения в незаконной торговле часто обусловлено бедностью, безработицей и другими проблемами с обеспечением средств к существованию.
Китай надеется, что международное сообщество, особенно развитые страны, выполнят свои обязательства, активизируют усилия по оказанию помощи Африке в искоренении нищеты, обеспечении продовольственной безопасности, ускорении развития инфраструктуры, содействии образованию и занятости, а также окажут более существенную помощь в целях развития, сказал он.
В своем выступлении Дай также призвал к созданию более справедливой и равноправной глобальной системы оценки ресурсов, заявив, что несправедливый и неравноправный международный экономический порядок хронически удерживает африканские страны на нижнем конце глобальной промышленной цепочки.
Международное сообщество должно поддержать усилия Африки по получению большей добавленной стоимости от своих природных ресурсов и повышению их позиций в глобальной производственно-сбытовой цепочке. Соответствующие страны должны отменить односторонние санкции, чтобы уменьшить негативное воздействие на эксплуатацию природных ресурсов и получение экспортных доходов в Африке, сказал он.
Китай всегда поддерживал африканские страны в их разумном развитии и использовании природных ресурсов, следуя принципу равенства, взаимной выгоды и взаимовыгодного сотрудничества, сказал Дай.