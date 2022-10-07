Приштина, Сербия, , 06:53 — REGNUM Два опроса общественного мнения, проведенных в Косово в 2022 году, показали, что доверие граждан к Евросоюзу снизилось.

Евроинтеграция по-белорусски Алесандр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, это связывают с тем, что в ЕС уже четвертый год подряд не сдерживают обещание о либерализации визового режима с Косово несмотря на то, что все критерии были удовлетворены еще в 2018 году, что было подтверждено Еврокомиссией. Другой причиной называют непризнание Косово пятью странами ЕС.

Опрос 1600 граждан Косово Кемероном Маилхотом, работающим над получением докторской степени в Университете Корнелл в Нью-Йорке, США, показал, что 94% граждан Косово удовлетворены работой НАТО, однако 64% населения считают ЕС и миссию ЕС по укреплению демократии через право в Косово EULEX предвзятыми.

Проведенное Международным республиканским институтом исследование показало, что в 2022 году число граждан, считающих, что политика Косово должна быть исключительно прозападной и проевропейской снизилось с 85% в 2020 году до 77%.

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