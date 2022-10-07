Энергодар, Запорожская область, 7 октября, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Прорыв киевских боевиков в направлении Энергодара и Запорожской АЭС расценил как в принципе невозможный глава администрации города Александр Волга 7 октября в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

Как указал Волга, российские военнослужащие, занятые охраной города и ядерного объекта, полностью контролируют ситуацию. Боевые части круглосуточно находятся в состоянии боевой готовности и круглосуточно ведут наблюдение. Кроме того, любые наступательные действия осложняются естественной водной преградой — рекой Днепр.

«Мы прекрасно понимаем, что при таких обстоятельствах атака или наступление практически сводится к нулю», — уточнил Волга.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Энергодара находятся в постоянном контакте с представителями МАГАТЭ по вопросам безопасности и эксплуатации Запорожской АЭС (ЗАЭС).