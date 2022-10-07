Вашингтон, , 06:35 — REGNUM Вопрос журналистов о решении ОПЕК+ сократить добычу нефти вызывал странную реакцию у президента США Джо Байдена — сначала тот выразил «разочарование», а после загадочно улыбнулся и начал пятиться назад. Видеозапись момента общения американского лидера с прессой опубликован на YouTube-канале GOP War Room.

Гомер Симпсон Цитата из м/ф «Симпсоны». реж Мэтт Гроунинг. 1989. США

Поведение главы Белого дома спровоцировало волну насмешек среди пользователей Сети. Один из них сравнил Байдена с Гомером Симпсоном — главным персонажем мультсериала «Симпсоны».

Речь идет о меме, появившемся из отрывка мультфильма, в котором Симпсон медленно пятится, а зачем прячется в кустах. Пользователь также подметил, что в случае с Байденом кустов не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Джо Байден, находясь в прямом телеэфире, ненормативно выругался в ходе общения с Рэем Мерфи — мэром американского города Форт-Мэйерс-Бич (штат Флорида).

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