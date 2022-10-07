Бангкок, , 06:30 — REGNUM Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) посетит детей, пострадавших в результате стрельбы в детском центре провинции Нангбуалампху. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Флаг Таиланда Nicolas Raymond

Сообщается, что монарх вместе с супругой намерены посетить больницы, где проходят лечение пострадавшие в результате трагедии. Также король встретится с главой правительства Таиланда Прают Чан-Оча.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября мужчина устроил стрельбу в детском центре провинции Нангбуалампху. В результате трагедии погибли 38 человек, еще более десяти получили ранения различной степени тяжести. Отмечалось, что большинство пострадавших — дети.

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