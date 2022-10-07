Мехико, , 06:25 — REGNUM Сразу девять стран-участниц Организации американских государств не поддержали антироссийскую резолюцию, призывающую прекратить специальную военную операцию по защите жителей Донбасса и России от неонацистского киевского режима. Об этом сообщает блог ОАГ.

Эмблема Организации американских государств (ОАГ)

Против принятия такой резолюции выступили Аргентина, Боливия, Бразилия, Гондурас, Доминика, Мексика, Никарагуа, Сальвадор, а также Сент-Винсент и Гренадины.

При этом к резолюции присоединились Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, США, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Ямайка, Панама, Парагвай, Перу, Доминикана, Суринам, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго и Уругвай.

Россия была лишена статуса постоянного наблюдателя в ОАГ в апреле 2022 года из-за начала спецоперации.