Мехико, 7 октября 2022, 06:25 — REGNUM Сразу девять стран-участниц Организации американских государств не поддержали антироссийскую резолюцию, призывающую прекратить специальную военную операцию по защите жителей Донбасса и России от неонацистского киевского режима. Об этом сообщает блог ОАГ.

Эмблема Организации американских государств (ОАГ)
Эмблема Организации американских государств (ОАГ)

Против принятия такой резолюции выступили Аргентина, Боливия, Бразилия, Гондурас, Доминика, Мексика, Никарагуа, Сальвадор, а также Сент-Винсент и Гренадины.

При этом к резолюции присоединились Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, США, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Ямайка, Панама, Парагвай, Перу, Доминикана, Суринам, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго и Уругвай.

Россия была лишена статуса постоянного наблюдателя в ОАГ в апреле 2022 года из-за начала спецоперации.