Печ, Сербия, 7 октября, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Международная организация Rotary и Печский клуб Rotaract Club Peja 8 и 9 октября и 22-23 проведут в Косово ежегодный Фестиваль золотых листьев. Темой фестиваля, как и в прежние года, станут листья, вода и воздух.

Алексей Максютов Осень

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, фестиваль будет проходить в два этапа. На первом будут представлены фото, картины и песни на тему первых изменений осенних листьев, а на втором (22-23 октября) о завершении их трансформации и опадании. Жюри отберет три лучшие картины, фотографии и песни среди представленных на фестивале.

Международный фестиваль золотых листьев в Косово привлекает участников со всего мира с 2015 года, однако в 2020 и 2021 году не проводился из-за пандемии.