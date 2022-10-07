Токио, 7 октября, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Япония пополнит список граждан РФ, в отношении которых введены индивидуальные санкции, новыми лицами, причастными к воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией по результатам проведённых референдумов. Об этом заместитель генерального секретаря японского правительства Сэйдзи Кихара 7 октября заявил на пресс-конференции в Токио.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Сэйдзи Кихара «По итогам заседания кабинета министров было принято решение о введении новых дополнительных санкций, а именно замораживание активов представителей четырёх указанных регионов, а также российских официальных лиц».

Япония пока не обнародовала список лиц, в отношении которых вводятся санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Фумио Кисида на пленарном заседании нижней палаты японского парламента заявил, что власти Японии не намерены отказываться от проведения санкционной политики против России.

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