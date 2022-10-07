Владивосток, , 09:33 — REGNUM В Приморье в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» продолжается работа детского мобильного технопарка — дошкольники изучают бионический дизайн — особое направление в инженерии, представляющее собой синтез природы, высоких технологий и искусства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

В детском технопарке Kremlin.ru

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Как пояснили в региональном модельном центре, наставники технопарка уже побывали в детском саду №169 Владивостока. Во время занятия дети познакомились с инженерными идеями Леонардо да Винчи и с первым летательным аппаратом, на создание которого инженера вдохновили птицы. Кроме того, они участвовали в запуске и управлении квадрокоптеров.

«Цель нашей программы — обогатить воображение наших учеников примерами бионики. Тем более сейчас они в таком возрасте, когда идеи и воображение бьют ключом. Очень важно для технологического прорыва не просто уметь использовать готовую технологию — нужны люди, которые могут генерировать самые неожиданные идеи. А самые полезные для человечества идеи воплотятся в жизнь. Во время занятий в технопарке у ребят также развивается интерес к науке и технике, повышается и престиж научных профессий», — сказала наставник детского мобильного технопарка «Кванториум» Ольга Васильева.

Мастер-классы по технологическому творчеству уже прошли в садах Находки, Дальнегорска, планируются в Большом Камне, Надеждинском, Шкотовском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, школьный технопарк «Кванториум» открылся на базе средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов №10 в Ангарске благодаря реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».