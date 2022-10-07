Вашингтон, , 06:11 — REGNUM Ряд ответных мер прорабатывается США, в том числе в отношении Саудовской Аравии, после решения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Такое заявление сделал 6 октября госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Лиме.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

Касательно дальнейших взаимоотношений с Саудовской Аравией Блинкен уточнил, что США рассматривает ряд ответных мер. Госсекретарь США отметил, что проводятся консультации с Конгрессом США и не будет сделано ничего, чтоб может противоречить интересам Вашингтона.

Напомним, ОПЕК+ заявил о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, начиная с ноября текущего года. Поясняется, что решение продиктовано неопределённостью вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку энергоресурсов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что решение ОПЕК+ было названо унижением для президента США Джозефа Байдена, несмотря на то, что американский лидер пытался предотвратить такой исход событий.

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