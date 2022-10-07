Кемерово, , 06:08 — REGNUM Сегодняшние руководители территории бывш. УССР предали своих людей. Такое мнение высказала ветеран Великой Отечественной войны из Кузбасса Прасковья Крупская.

Спецоперация России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент России Владимир Путин правильно поступил, что опередил ВСУ, — подчеркнула она. — [Территорию бывш. УССР] давно надо было освободить. Народ там страдает от бомбардировок, сидит в погребах, жалко людей».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в ночь на 7 октября над Новой Каховкой Херсонской области прогремело не менее десяти взрывов.

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