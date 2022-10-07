Кемерово, 7 октября, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Сегодняшние руководители территории бывш. УССР предали своих людей. Такое мнение высказала ветеран Великой Отечественной войны из Кузбасса Прасковья Крупская.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

«Президент России Владимир Путин правильно поступил, что опередил ВСУ, — подчеркнула она. — [Территорию бывш. УССР] давно надо было освободить. Народ там страдает от бомбардировок, сидит в погребах, жалко людей».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в ночь на 7 октября над Новой Каховкой Херсонской области прогремело не менее десяти взрывов.

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