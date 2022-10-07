Тирана, , 06:08 — REGNUM В Банке Албании объявили об очередном повышении повысить базовой процентной ставку в рамках борьбы с инфляцией, темпы которой превысили прогнозы ЦБ. Согласно решению от 5 октября, базовая ставка была увеличена на 0,5%, дойдя до уровня 2,25%.

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11 лет подряд базовая процентная ставка в стране неуклонно снижалась, упав до исторического минимума в 0,5% в 2020 года, который поддерживался в течение двух лет, однако в марте 2022 года Банк был вынужден провести интервенцию после первых признаков ускорения инфляции. Затем интервенции были произведены в июле и августе. Новое решение о повышении ключевой ставки стало четвертым по счету с начала специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР.

Если в январе 2022 года месячные темпы инфляции в Албании составляли 3,7%, то в июле и августе инфляция поднялась до показателей, соответственно, в 7,5% и 8%. По мнению экспертов Наблюдательного совета Банка Албании, «стремительный рост цен остается основным риском для валютно-финансовой стабильности страны и ее устойчивого и долгосрочного роста».

По данным Албанского статистического института, темпы прироста ВВП страны также снизились, что проявилось в быстром снижении активности в строительном и промышленном секторах экономики.

ЦБ прогнозирует высокую инфляцию во второй половине 2022 года, однако ожидает, что в течение 2023 года она будет снижаться и вернется к целевому показателю в 3% в первой половине 2024 года. Население предупредили о намерении применить другие меры по стабилизации экономики, помимо изменения базовой процентной ставки.

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