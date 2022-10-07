Пекин, , 06:03 — REGNUM Правительство Китая на всех уровнях предпринимает постоянные усилия по стабилизации арендной платы за жилье, чтобы помочь снизить финансовую нагрузку на арендаторов, особенно тем, кто недавно окончил колледж, сообщает 7 октября газета China Daily.

В отчете Академии Мидин, стороннего института коммерческого консалтинга со штаб-квартирой в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян, говорится, что рынок жилья продемонстрировал растущую траекторию в 2021 году и был на высоком уровне во второй половине того же года. В отчете говорится, что в сентябре 2021 года средняя арендная плата за жилье в 20 городах, включая Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, столицу провинции Гуандун, достигла пика примерно в 52,3 юаня за квадратный метр в месяц из-за растущих потребностей выпускников колледжей в аренде.

Пекин занимает первое место по средней арендной плате за жилье — около 114,2 юаня за квадратный метр в месяц, за ним следуют Шанхай и Шэньчжэнь — 96,7 юаня и 87,4 юаня соответственно. Транспорт, безопасность дома и местоположение — вот три основных фактора, которые волнуют выпускников при выборе арендуемой квартиры, говорится в отчете китайского портала недвижимости Anjuke, опубликованном в июне.

В нем говорилось, что опрошенные ими выпускники колледжей предпочитают жить в квартирах рядом с компаниями или станциями метро, чтобы облегчить себе поездки на работу. Что касается арендной платы за жилье, то почти 40% опрошенных предпочли жить в квартирах стоимостью от 1501 до 2500 юаней в месяц, а 31% — в квартирах стоимостью от 2501 до 3500 юаней в месяц.

«Большинство выпускников колледжей по-прежнему нуждаются в помощи своих родителей для оплаты арендной платы, и только около 20% опрошенных платят арендную плату сами», — говорится в отчете Anjuke

Чтобы помочь снизить финансовое бремя молодых людей, многие провинции и компании оказали свою поддержку в аренде жилья. Например, Далянь в северо-восточной провинции Ляонин с 30 мая начал выплачивать пособие на жилье в размере 1000 юаней в месяц выпускникам со степенью бакалавра, а также 1500 юаней и 2500 юаней тем, кто получил степень магистра и доктора наук после трудоустройства в городе.

В середине июня город Фучжоу, столица провинции Фуцзянь, опубликовал уведомление, призывающее студентов колледжей, выпустившихся за последние три года и желающих пройти стажировку или начать свой бизнес в городе, подать заявку на бесплатное проживание на один год. Политика открыта для выпускников колледжей из других провинций и регионов страны.