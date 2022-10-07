Калининград, , 05:55 — REGNUM Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина и губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ходе рабочей поездки проинспектировали полигон боевой подготовки Хмелёвка в Калининградской области, а также работу пунктов приёма личного состава и выполнение мобилизационных мероприятий в Калининградском и Балтийском гарнизонах. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Подготовка мобилизованных на полигоне Александр Погожев © ИА REGNUM

пресс-служба ЗВО «Вице-адмирал Виктор Лиина и Антон Алиханов проверили организацию занятий по огневой, тактической и медицинской подготовкам, быта мобилизованных граждан, в том числе условия их проживания и питания как на полигоне, так и в местах постоянной дислокации в Калининграде и Балтийске».

Лиина и Алиханов особое внимание уделили вопросам обеспечения пополнения необходимой экипировкой и современными образцами вооружения и специальной техники, включая квадракоптеры и защищёнными системы связи.

Как сообщало ИА REGNUM, в мотострелковых соединениях береговых войск Северного флота началась интенсивная подготовка мобилизованных граждан из Мурманской и Архангельской областей, а также добровольцев.

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