Калининград, 7 октября 2022, 05:55 — REGNUM Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина и губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ходе рабочей поездки проинспектировали полигон боевой подготовки Хмелёвка в Калининградской области, а также работу пунктов приёма личного состава и выполнение мобилизационных мероприятий в Калининградском и Балтийском гарнизонах. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.
Лиина и Алиханов особое внимание уделили вопросам обеспечения пополнения необходимой экипировкой и современными образцами вооружения и специальной техники, включая квадракоптеры и защищёнными системы связи.
Как сообщало ИА REGNUM, в мотострелковых соединениях береговых войск Северного флота началась интенсивная подготовка мобилизованных граждан из Мурманской и Архангельской областей, а также добровольцев.
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