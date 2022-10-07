Пекин, , 05:55 — REGNUM По данным Министерства сельского хозяйства и по делам сельских районов Китая, страну ожидает еще один небывалый осенний урожай в этом году, при этом уборка зерна по всей стране идет полным ходом, сообщает 7 октября газета China Daily.

Рис Dsh.krasnodar.ru

Согласно недавнему исследованию министерства, по состоянию на 3 октября по всей стране было убрано 33,6 млн га осенних зерновых культур, что составляет 38,6% от прогнозируемого общего объема и на 2 процентных пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным министерства, на юго-западе Китая собрано почти 70% осеннего урожая зерновых, а на северо-востоке Китая — более 20%.

Сотрудник министерства Чжу Хуан сказал, что основные районы, производящие зерно, вступают в сезон сбора урожая, и в стране, вероятно, будет собран небывалый осенний урожай. Осенние зерновые на северо-востоке и с-западе Китая, а также на равнине Хуан-Хуай-Хай в северном Китае растут очень хорошо, а средняя урожайность кукурузы, риса и сои на единицу продукции увеличилась, сказал Чжу газете Жэньминь Жибао.

Министерство направило группы экспертов для предоставления технических рекомендаций по сбору урожая и выпустило руководящие принципы для южного Китая, которые помогут ему бороться с воздействием засухи и высоких температур на рост риса и кукурузы. Технологии играют все более важную роль в развитии сельского хозяйства страны.

В уезде Шаншуй провинции Хэнань, в прошлом сбор урожая кунжута производился вручную, но в этом году зерноуборочные комбайны помогли местному фермеру Лю Тяньхуа собрать 9 га кунжута менее чем за сутки. В этом году Лю посадил новый сорт кунжута, который можно собирать машинным способом, потому что его стебли крепче, чем у других сортов. По данным Центрального телевидения Китая, это изменение сэкономит ему более 50 000 юаней на оплате труда.

Эксперт из Академии сельскохозяйственных наук Цзянси Цао Чжибинь сказал, что сорт риса, разработанный его командой, более устойчив к высоким температурам, чем большинство других сортов, и может достигать урожая в 650 кг с му, несмотря на продолжительную жару и засуху в этом году.