Салехард, , 05:53 — REGNUM Ямальское предприятие «Энерго-Газ-Ноябрьск» отправило посылки своим 34 мобилизованным сотрудникам в Тюмень, где находится учебный центр. Об этом сообщает телекомпания «Миг».

Частичная мобилизация Администрация Бузулука

Родственники, друзья, сотрудники собрали для мобилизованных необходимые вещи: лекарства, жгуты, перевязочные материалы, сим-карты, сигареты и всё то, что призванные не успели приобрести себе до отправки.

Посылки отправили, помимо сотрудников «Энерго-Газ-Ноябрьска», все желающие жители города Ноябрьска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат гордумы ямальского города Губкинского Сергей Горинов влился в ряды добровольцев спецоперации.

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