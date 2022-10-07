* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Скопье, , 06:04 — REGNUM В правительстве Северной Македонии впервые опубликовали в официальной газете подробные данные 15 лиц, участвовавших в боевых действиях за границей в рядах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, опубликованы номера идентификационных карт боевиков, их адреса регистрации и приписываемые им деяния

В настоящее время следственные органы ведут поиск боевиков и расследование их деятельности.

15 мужчинам запрещен любой вид управления принадлежащей им собственностью, включая использование, перевоз, конвертация, им запрещено передавать, косвенно или напрямую, любые ценности, с ними запрещено вести бизнес.

Решение правительства Северной Македонии было основано на законе о международных ограничительных мерах.

По данным правительства, часть перечисленных лиц принимала боевые действия в Сирии в период 2014–2015 гг., а часть занималась вербовкой лиц.

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