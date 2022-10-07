Пекин, , 05:48 — REGNUM По данным Министерства водных ресурсов Китая, еще четыре древних китайских ирригационных объекта были признаны ирригационными сооружениями Всемирного наследия (WHIS), передает 6 октября агентство Синьхуа.

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Включение Международной комиссией по ирригации и дренажу (ICID) 6 откбяря ирригационной системы Тунцзиянь, ирригационно-дренажной системы Синхуа Дуотянь, ирригационной схемы Сунгу и Террас Чунъи Шанбао довело общее количество китайских ирригационных проектов в списке WHIS до 30.

«Китай, среди всех стран, имеет самые разнообразные типы ирригационных проектов наследия с самым широким распространением и наилучшими преимуществами орошения», — сказал сотрудник министерства водных ресурсов Китая Чэнь Минчжун.

Ирригационная система Тунцзиянь, расположенная в месте слияния трех рек в городе Чэнду в провинции Сычуань на юго-западе Китая, имеет самую большую и наиболее длительно находившуюся в эксплуатации подвижную плотину в истории Китая. В настоящее время он орошает почти 35 000 га земли и обеспечивает водой четыре уезда в городах Чэнду и Мэйшань.

Ирригационно-дренажная система Синхуа Дуотянь, расположенная в городе Синхуа в восточной провинции Цзянсу, орошает засушливые возвышенности с помощью дамб, каналов и водяных шлюзов. Он по-прежнему вносит свой вклад в местное орошение, дренаж, борьбу с наводнениями, предотвращение засухи, экологическое сельское хозяйство и туризм.

Ирригационная система Сунгу, расположенная в уезде Сунъян провинции Чжэцзян на востоке Китая, является отличной моделью древних ирригационных сооружений для малых и средних речных бассейнов. Благодаря густой сети плотин, дамб, канав и каналов и забору воды из местного ручья, ирригационная система была усовершенствована во времена династий Мин и Цин (1368-1911) и в настоящее время имеет площадь орошения около 11 000 га.

Террасы Чунъи Шанбао занимают площадь около 3400 га в горном районе уезда Чунъи в восточной провинции Цзянси. Построенные на крутых склонах еще во времена династии Сун (960-1279) и усовершенствованные во времена династий Мин и Цин, террасы имеют надежную ирригационную и экологическую системы.

Важно представить историю и культуру китайских ирригационных сооружений и изучить науку, технологии, культурную ценность и опыт управления, стоящие за ними, сказал Чэнь, отметив, что это поможет усилиям страны по возрождению сельских районов, защите окружающей среды и устойчивому использованию водных ресурсов.

Наряду с четырьмя китайскими проектами, еще 15 ирригационных проектов в таких странах как Австралия, Индия и Ирак, также были добавлены в список WHIS, который в настоящее время охватывает 140 проектов в 18 странах. Основанная в 1950 году, ICID является международной организацией, целью которой является стимулирование научных и технологических обменов в области ирригации, дренажа и борьбы с наводнениями.

Обозначение WHIS, учрежденное ICID в 2014 году, направлено на защиту и продвижение ирригационных проектов, имеющих историческую ценность, и их научного опыта.