Прага, 7 октября, 2022, 05:44 — ИА Регнум. ЕС направит в Армению свою миссию, чтобы помочь с делимитацией границ с Азербайджаном, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на совместное заявление, сделанное по результатам переговоров в Праге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

«Миссия начнется в октябре и продлится максимум два месяца. Цель миссии — укрепить доверие и своими отчетами внести вклад в работу комиссий по делимитации границы», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября в Праге прошла встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и главой правительства Армении Николом Пашиняном. Пока детали переговоров не сообщались.