Оттава, 7 октября, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Реакции премьер-министра Канады Джастина Трюдо и его кабинета министров на обращение Владимира Зеленского к НАТО с просьбой нанести превентивные ядерные удары по России ждёт посольство РФ в Оттаве. Соответствующее заявление опубликовано 6 октября на странице российского диппредставительства в Twitter.

Канада

«Зеленский только что потребовал от НАТО нанесения превентивных (ядерных) ударов по России. Посольство включает таймер️ и ждёт, как, когда и если кабинет Трюдо отреагирует на заявление своего любимца», — сказано в сообщении российского посольства в Канаде.

Напомним, Зеленский, выступая по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии, заявил о необходимости нанести «превентивные» ядерные удары по России, вместо того, чтобы «ждать ядерных ударов России». Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров разъяснил, что призыва использовать ядерное оружие против России не было, разговор шёл только о превентивных санкциях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден заявил об угрозе «ядерного Армагеддона», которая, по его словам, впервые возникла перед человечеством со времен Карибского кризиса и холодной войны. При этом глава Белого дома полностью возложил вину за эскалацию конфликта на Россию.