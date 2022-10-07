Анастасия Степанова, 7 октября 2022, 07:18 — REGNUM К главе российского правительства Михаилу Мишустину и главному военному прокурору Валерию Петрову обратились с предложением остановить банкротства ряда предприятий военно-промышленного комплекса, «учитывая сложившуюся ситуацию при проведении специальной военной операции, существующий дефицит военной техники». Автор инициативы — лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил также провести аудит состояния организаций и оценить возможность продолжения их работы. ИА REGNUM взяло на себя смелость выполнить небольшой аудит предприятий, перечисленных автором обращения. В итоге оказалось, что десять юрлиц из 15 названных признаны банкротами ещё в 2018—2019 годах. Сейчас там идёт конкурсное производство, а значит, и распродажа имущества, чтобы рассчитаться по долгам. И почти у всех названных предприятий проблемы начались не в 2022 году, а шесть, а то и более лет назад, то есть вмешиваться в ситуацию нужно было «ещё вчера». Подробности — в материале ИА REGNUM.

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Миронов назвал 15 предприятий, из которых 12 уже признаны банкротами и перешли под конкурсное производство, в отношении одного в марте 2022 года ввели наблюдение — первый этап в процедуре несостоятельности (но уже есть ходатайство о банкротстве), а одно самостоятельно перешло в стадию ликвидации в июле 2022 года. Ещё один завод, названный депутатом, ни в стадии ликвидации, ни фигурантом банкротного дела пока не числится.

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Справка: конкурсное производство завершает банкротство юрлица и запускается, когда на протяжении предыдущих этапов должник не смог погасить долги. То есть фактически это признание организации банкротом и распродажа его активов на торгах для расчётов с кредиторами.

«Мотовилихинские заводы»

В списке депутата оказалось ПАО «Мотовилихинские заводы», которое объединяет предприятия с полным циклом создания ракетных систем залпового огня. Например, именно на мощностях ПАО выпускают боевые машины из состава реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». В октябре 2022 года сообщалось, что на предприятии ввели трехсменный график работы для наращивания объёмов производства, которые стали самыми высокими за последние десять лет.

В группу организаций ПАО «Мотовилихинские заводы» на конец 2021 года входили ЗАО «Импульс-М», ООО «Металлургический завод «Камасталь» (в стадии ликвидации, признано банкротом в 2018 году), ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение», ООО «Механик», ЗАО «Специальное конструкторское бюро», ЗАО «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (в стадии ликвидации, банкрот с 2019 года), ООО «Тепло-М», ООО «Третий Спецмаш» (производитель оружия, прекратил деятельность 29 сентября 2022 года после процедуры банкротства), ООО «Торговая компания «Мотовилихинские заводы». В 2021 году из группы «Мотовилихинские заводы» выбыли ЗАО «Агротехмашстройсервис» (после продажи акций на торгах в рамках банкротного дела), ООО «УДС «Молот-Прикамье» (обанкрочено, прекратило деятельность юрлица) и АО «Электрик» (юрлицо ликвидировано).

Справка: «Мотовилихинские заводы» основаны в 1736 году. Они прописаны в Перми и в действующем виде зарегистрированы в ЕГРЮЛ в 1992 году. В январе 2022 года сообщалось, что военный дивизион «Мотовилихинских заводов» — ЗАО «Специальное конструкторское бюро», находящееся под управлением холдинга «Технодинамика», — в ходе выполнения гособоронзаказа отправил в Минобороны РФ партию боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в современной модификации.

Пермские пушечные заводы до революции
Мотовилихинские заводы
Пермские пушечные заводы до революции
Мотовилихинские заводы
(сс) Alexxx1979

На второе полугодие 2021 года 39,99% акций ПАО принадлежало госкорпорации «Ростех» (с 2016 года в числе акционеров). В отчёте ПАО за 2021 год в числе акционеров также фигурируют ООО «Тэра» — 15%, АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» имени А. Н. Ганичева — 10% (входит в контур управления холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех»), ООО «Метатрон» — 10%, Руслан Валитов — 10% и иностранная компания Paslentia Investments Limited — 5,24%.

Решением арбитража Пермского края 2 апреля 2018 года ПАО «Мотовилихинские заводы» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

По итогам 2021 года выручка ПАО от реализации продукции, работ и услуг составила 330,657 млн рублей при показателе 2020 года — 368,632 млн рублей. При этом за 2021 год был получен чистый убыток на 1,07 млрд рублей, а в 2020 году — на 1,8 млрд рублей.

Среднесписочная численность персонала ПАО на 2022 год — около 80 человек.

В отчётности за 2021 год относительно ПАО «Мотовилихинские заводы» уточнено, что выручка от продаж уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 37 975 тыс. рублей, или на 10,3% в результате прекращения продаж продукции и товаров военного назначения и снижения суммы арендной платы.

«Анализ коэффициентов платежеспособности и финансовой устойчивости за отчетный период показывает, что ПАО «Мотовилихинские заводы» неплатежеспособно, основная деятельность убыточна, структура баланса неудовлетворительна», — резюмируется в отчёте за 2021 год.

Если верить отчету, то в 2021 году сделок по отчуждению имущества банкрота не проводилось, чего не скажешь о 2022 годе. Например, с торгов в октябре 2022 года было продано некоторое оборудование и участок земли. А в сентябре 2022 года с молотка были проданы небольшие пакеты акций ЗАО «ПКНМ-Краснокамск», НАО «Специальное машиностроение и металлургия» и ВЗАО «Техмашэкспорт». И это не полный список проведённых в 2022 году торгов по распродаже активов ПАО.

Удаленный вид Мотовилихинских заводов в Перми
Удаленный вид Мотовилихинских заводов в Перми
© A.Savin, WikiCommons

По данным компании, ориентировочные сроки завершения конкурсного производства, включая проведение торгов, составят не менее 1,5−2 лет. Процедуру конкурсного производства планируется завершить не ранее 2023 года.

В то же время в 2021 году гражданский дивизион «Мотовилихинских заводов» (ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение») получил выручку в размере 8,1 млрд рублей (6,2 млрд рублей в 2020 году) и чистую прибыль — более 428 млн рублей (против 57 млн рублей годом ранее).

Кто ещё попал в список?

В письмо к Мишустину и Петрову попала не только «Мотовилиха», но и ещё 14 компаний. Кратко остановимся на каждой из них.

АО «50-й Автомобильный ремонтный завод» прописано в Ростове-на-Дону и зарегистрировано в ЕГРЮЛ с июля 2009 года, занималось ремонтом военной техники. С 27 июля 2022 года числится в стадии ликвидации. Последним раскрытым акционером (на июнь 2015 года) числилось ОАО «Спецремонт». «Спецремонт» некогда был головной компанией Минобороны по ремонту автобронетехники, но в 2020 году юрлицо признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. Таким образом, в список депутата Миронова можно включить ещё и «Спецремонт».

По итогам 2021 года АО «50-й Автомобильный ремонтный завод» получен чистый убыток в размере 4,6 млн рублей при прибыли 2020 года — 12,8 млн рублей.

Следующий актив — это АО «261-й Ремонтный завод» или «261-й ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего», который базируется в Новгородской области. Он учрежден в 2009 году, а последним раскрытым акционером был всё тот же АО «Спецремонт». В декабре 2020 года во время визита главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова новгородский губернатор Андрей Никитин поблагодарил гостя за внимание и адресную поддержку загрузки мощностей предприятий оборонно-промышленного комплекса, назвав в числе таковых и АО «261 Ремонтный завод». Но, судя по всему, этого оказалось мало, так как с марта 2022 года этот завод числится под наблюдением — первым этапом банкротной процедуры. Финансовые итоги завода раскрывались в последний раз в 2016 году, когда чистый убыток составлял почти 14 млн рублей. В 2022 году, судя по данным базы арбитража, предприятие завалили финансовыми исками кредиторы. 3 октября 2022 года в банкротное дело поступило ходатайство временного управляющего «о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства». Оно пока не рассмотрено.

Бронеавтомобиль Тигр
Бронеавтомобиль Тигр
Алексей Колчин © ИА REGNUM

В 2022 году, а именно в январе, в число банкротов попал и другой фигурант списка — АО «172-й Центральный автомобильный ремонтный завод», которое было учреждено в 2009 году и также входило в дивизион «Спецремонта». Прописан завод в Воронежской области и финансовые итоги в последний раз раскрывал в 2018 году, тогда чистый убыток превысил 134 млн рублей. На дату проведения первого собрания кредиторов долги завода по реестру превышали 318 млн рублей, но 75,7% долга приходилось на аффилированное с ним АО «Спецремонт». Заседание о продлении или завершении конкурсного производства в отношении должника назначено на 9 января 2023 года.

В августе 2021 года также было обанкрочено и другое юрлицо из «Спецремонта» — ярославское АО «81 Центральная инженерная база», учрежденное в 2009 году. Последний раз отчётность база раскрывала в 2016 году, демонстрируя чистый убыток в размере 42 млн рублей. При этом убыток фиксировался в течение трёх лет подряд. В мае 2022 года на предприятии объявили крупные торги, но позднее их отменили — «в связи с принятым собранием кредиторов от 02.06.2022 г. решением (обладающих 89,2% голосов) об отмене проводимых торгов». И снова в числе крупных кредиторов мы видим «Спецремонт», по одному из заявлений запросивший 320,5 млн рублей.

«81 Центральная инженерная база» выступала исполнителем как минимум 16 госконтрактов, в том числе на выполнение работ по стендовым испытаниям 16 отремонтированных бортовых коробок передач на БАТ-2 (бульдозер на артиллерийском тягаче — 2 модель).

БАТ-2
БАТ-2
Василий Иванов © ИА REGNUM

Что стоит отметить? Большинство фигурантов депутатского списка — это бывший дивизион «Спецремонта». В их числе — ростовское АО «258 Ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего», признанное банкротом в апреле 2018 года, АО «5-й Центральный автомобильный ремонтный завод» из Екатеринбурга (некогда ремонтировало агрегаты бронетранспортеров), обанкроченное в августе 2018 года и три последних года подряд указывающее чистые убытки, а также новосибирское АО «15-й Центральный автомобильный ремонтный завод» (банкрот с января 2019 года, до этого — один из крупнейших авторемонтных заводов РФ), чьё имущество в апреле 2022 года ушло с молотка за 212 млн рублей.

Справка: покупателем стало ООО «УК «114 ремонтный завод», созданное в Новосибирске в 2015 году. Владельцы с июня 2022 года — Александр Де (совладелец компании «Камчаттралфлот») и Владимир Злобин (экс-владелец ООО «Белспиртпром»). В комментариях СМИ после сделки сообщалось, что у покупателя идут переговоры с потенциальными заказчиками по профильной загрузке завода.

В том же списке дивизиона «Спецремонта» числились и саратовское АО «9-й Центральный автомобильный ремонтный завод» (существовало со времен Великой Отечественной войны, специализировалось на ремонте гусеничных механизмов автомобилей, различных видов тягачей, банкрот с июня 2019 года). По имеющимся данным, хозяйственной деятельности завод не ведёт. Активы завода выставили на торги единым имущественным комплексом. Торги пройдут 24 октября 2022 года.

Был в дивизионе «Спецремонта» и АО «487-й Центральный авторемонтный завод» из Башкирии, ставший банкротом в декабре 2018 года. Его чистый убыток за 2021 год — 51,8 млн рублей, а собственный капитал, по данным базы «Контур. Фокус», имеет отрицательное значение (-406 млн рублей). В 2022 году шла активная распродажа имущества завода.

Не повезло и московскому ОАО «1 Проектно-фортификационное бюро» (банкрот с ноября 2019 года, входил в дивизион «Спецремонта»). В сентябре 2022 года конкурсный управляющий обнародовал положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества. Так что, и тут впереди — распродажа.

В 2018—2019 годах были также обанкрочены активы Минобороны и «Спецремонта» — брянское АО «85-й Ремонтный завод» (чистый убыток 2021 года — 1,4 млрд рублей), АО «88-й Центральный автомобильный ремонтный завод» из Забайкалья (чистый убыток 2021 года — 433,4 млн рублей), а также ярославское АО «751 Ремонтный завод» (чистый убыток 2021 года — 10,6 млн рублей).

Справка: читателям ИА REGNUM «85-й Ремонтный завод» из Брянской области известен по скандалу, связанному с возвращением в конкурсную массу объектов исторического наследия страны, в том числе стоящего в городском сквере Брянска танка Т-34.

Танк Т-34−85 в Брянске
Танк Т-34−85 в Брянске
(сс) Юрий Попов

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Единственный в списке, вызвавший вопросы, — это самарское АО «Жигулевский радиозавод». Его парламентарий назвал как находящегося на грани ликвидации. Между тем в ЕГРЮЛ в стадии ликвидации данное юрлицо не числится, банкротных исков к нему нет, а по итогам 2021 года им получена чистая прибыль в размере 5,6 млн рублей при выручке, выросшей на 13%, до 123,4 млн рублей. Также в базе арбитража к предприятию нет каких-либо крупных исков, а в другой базе — исполнительных производств на крупные суммы. На 2020 год радиозавод числился в составе дивизиона госкорпорации «Ростех» (через АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).

Не хочется заканчивать анализ на печальной ноте, потому напомним о том, что в сентябре 2022 года вышло распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина о создании для нужд Минобороны РФ двух автобронетанковых заводов, в их числе — «71 автобронетанковый ремонтный завод» в подмосковном Раменском, и «72 автобронетанковый ремонтный завод», получивший земельный и материальный фонд в Каменске-Шахтинском в Ростовской области. На организационные процедуры отведено четыре месяца.