Благовещенск, 7 октября, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Отопление появилось в жилых домах на территории всей Амурской области. Обращений от жителей региона из-за проблем с отоплением поступает меньше, чем раньше, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Орлов.

Отопительный сезон

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«Внимательно следим за ситуацией, отслеживаем обращения жителей. Стоит отметить, что жалоб стало меньше. Это показатель того, что жилищно-коммунальные услуги в регионе становятся качественнее», — подчеркнул глава региона.

Он также обратил внимание на то, что проблемы, ставшие причиной жалоб, устраняют быстро. Так, в одной из школ региона было холодно, и через соцсети к Василию Орлову обратились родители учеников. После этого систему отопления отрегулировали, и в помещениях стало тепло.

«Задача властей — обеспечить комфорт в холодное время года не только в соцучреждениях, но и в жилых домах. Вода и тепло должны поступать бесперебойно», — отметил Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белогорске Амурской области отопительный сезон начался с ЧП в кабинете главы города. Помещение затопило из-за протечки в системе отопления.