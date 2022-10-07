В Амурской области начался отопительный сезон
Благовещенск, 7 октября, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Отопление появилось в жилых домах на территории всей Амурской области. Обращений от жителей региона из-за проблем с отоплением поступает меньше, чем раньше, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Орлов.
Читайте также: В Приамурье отопительный сезон начался с затопления кабинета главы города
Он также обратил внимание на то, что проблемы, ставшие причиной жалоб, устраняют быстро. Так, в одной из школ региона было холодно, и через соцсети к Василию Орлову обратились родители учеников. После этого систему отопления отрегулировали, и в помещениях стало тепло.
Как сообщало ИА REGNUM, в Белогорске Амурской области отопительный сезон начался с ЧП в кабинете главы города. Помещение затопило из-за протечки в системе отопления.