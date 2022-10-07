Пекин, , 05:40 — REGNUM Национальная обсерватория Китая повторно выпустила оранжевое предупреждение о засухе в некоторых частях южных, восточных и юго-западных регионов страны, сообщает 6 октября агентство Синьхуа.

Засуха 08.mchs.gov.ru

По данным Национального метеорологического центра Китая, в некоторых районах провинций Чжэцзян, Аньхой, Хубэй, Фуцзянь, Цзянси, Хунань, Гуйчжоу, Гуандун, Гуанси и Чунцин наблюдались засухи от умеренных до сильных. По данным центра, в некоторых регионах Чжэцзян, Аньхой, Хубэй, Фуцзянь, Цзянси и Хунань наблюдались чрезвычайно сильные засухи.

По данным центра, в течение следующих трех дней в некоторых районах провинций Хэнань, Цзянсу, Аньхой, Хубэй, Хунань, Цзянси, Чжэцзян и Шанхай прогнозируются слабые или умеренные дожди, в то время как в провинции Хубэй ожидаются сильные дожди, которые помогут ослабить засуху. Однако в большинстве этих засушливых районов по-прежнему будет мало дождей, и засуха сохранится, говорится в сообщении.

Центр рекомендовал местным властям использовать аварийные источники водоснабжения и распределять имеющиеся источники воды в пределах своих регионов, чтобы обеспечить непрерывное снабжение, особенно для жителей и домашнего скота. В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий.