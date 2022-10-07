Владивосток, 7 октября, 2022, 05:34 — ИА Регнум. В Приморье старшеклассники изучают основы военной службы. Обязательные пятидневные сборы для школьников из разных городов и сёл еженедельно проходят на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» ДОСААФ во Владивостоке, сообщили в пресс-службе правительства края.

Kalashnikovgroup.ru Автомат Калашникова

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В центре «Авангард» в первую неделю октября занимаются ученики школ Красноармейского и Яковлевского районов — всего 47 человек. Они живут в казармах, изучают общевоинские уставы, занимаются физической, огневой и военно-медицинской подготовкой.

«Организовано четыре учебных места. Первое — для стрельбы из автомата и пистолета стоя, второе — метанию гранаты, третье — сборке и разборке автомата Калашникова. Кроме того, ведётся подготовительная стрельба из пневматической винтовки. Физическая подготовка у школьников — на высоте. Они сильно мотивированы. Заметно огромное желание осваивать те навыки, с которыми мы их знакомим. И это нас очень радует», — сказал старший преподаватель центра «Авангард» Вячеслав Асеев.

В ближайшее время «Авангард» ждут значительные обновления. В центре проводят капитальный ремонт сразу на двух из трех этажей. Работы планируют завершить до конца года.

«Капитальный ремонт ведется сразу на первом и третьем этажах здания. Специально выделена субсидия из краевого бюджета в размере 60 млн рублей. Общая площадь ремонтных работ составляет 1,2 тыс. кв. метров. Планируем, что здесь расположатся Дом технического творчества, дети будут заниматься кружковой работой. Предусмотрены морской класс и класс десантно-парашютной подготовки, класс для ребят из Юнармии. Кроме того, нам выделена дополнительная площадь для обустройства плаца — еще 9 тыс. кв. метров. Она также обустраивается», — добавил директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» ДОСААФ Андрей Стрельцов.

Отмечается, что сборы для старшеклассников проводятся с сентября прошлого года. За это время здесь побывали около 1,5 тыс. школьников. Помимо изучения основ военной подготовки для ребят предусмотрены экскурсии в музеи и по Владивостоку, посещение воинских частей, где ребята могут своими глазами увидеть, как живут солдаты в казармах и матросы на корабле.

В Приморье реализуется региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» — важная часть национального проекта «Образование», направленный на обеспечение преемственности поколений, организацию гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи.

Как сообщало ИА REGNUM, министр образования и науки Республики Алтай Ольга Саврасова в ходе прямого эфира рассказала об усилении воспитательной работы в школах.