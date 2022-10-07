Владивосток, 7 октября, 2022, 05:18 — ИА Регнум. В 2023 году в Приморском крае планируется установить 38 быстрозарядных заправок для электромобилей, в 2024 году — 62, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электромобиль

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На установку станций привлекут федеральные субсидии в размере 1,3 млрд рублей.

«Опрос автовладельцев показал высокую важность развития электрозарядной инфраструктуры в регионе. Агентство проектного управления совместно с министерством энергетики и газоснабжения Приморья запустили проект по её расширению в крае», — пояснили специалисты.

Перспективными территориями для установки зарядок называют остров Русский, интегрированный развлекательный курорт «Приморье», район Второй речки Владивостока, Уссурийск и Арсеньев, поселки Трудовое, Пограничный, Кавалерово, село Каменка и населенные пункты Хасанского муниципального округа.

Быстрые зарядные станции планируется размещать в местах частого пребывания людей: возле торговых и деловых центров, у кафе и продуктовых магазинов. Новая комплексная электроинфраструктура позволит увеличить в муниципалитетах Приморья долю электротранспорта и обеспечить потребность владельцев электромобилей в электрозаправках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве открыли первую станцию зарядки электрокаров, созданную отечественным разработчиком.