Вашингтон, 7 октября, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Задержание двух граждан России на Аляске прокомментировало посольство России в США 6 октября в своём телеграм-канале.

(сс) Frank K Анкоридж. Аляска

Уточняется, что сотрудники российского диппредставительства в курсе ситуации с задержанными гражданами России в американском штате Аляска. Уведомление о задержании поступило из анкориджского отделения таможенно-пограничной службы США.

В ближайшее время планируется провести телефонный разговор с задержанными. Сотрудники посольства готовы оказать своим согражданам необходимое консульско-правовое содействие.

В свою очередь, ряд американских СМИ, ссылаясь на сенатора США от штата Аляска Лизу Марковски, указал, что граждане России якобы попросили убежища.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории США были задержаны двое граждан России, которые на лодке отправились из Чукотки и попытались достичь берегов Аляски. Граждан России задержали на острове Святого Лаврентия в Беринговом море.