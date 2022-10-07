Благовещенск, , 05:31 — REGNUM Наркотики и более 27 килограмм наркосодержащих растений заготовил якобы для личного употребления мужчина из Белогорска. Запрещённые вещества обнаружили в его квартире правоохранители, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе управления МВД по региону.

Брикеты с наркотиком customs. gov.ru

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В отношении амурчанина возбуждено уголовное дело. Количество найденных в его жилье наркотических веществ расценивается как особо крупный размер. Килограммы растений лежали прямо на полу. Кроме этого, в жилье обнаружены шприцы и бутылка с наркотическим веществом, масса которого составляла 50 грамм.

«Подозреваемый пояснил сотрудникам полиции, что запрещенные вещества изготовил для личного потребления. Достоверность его слов будет проверена в ходе расследования уголовного дела», — пояснили в МВД региона.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД России в Бурейском районе Амурской области торговал наркотиками, пользуясь своим служебным положением. В сентябре в отношении правоохранителя возбудили уголовное дело.