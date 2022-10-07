Владивосток, 7 октября, 2022, 05:10 — ИА Регнум. Мобилизованным подразделениям Приморья передали квадрокоптеры, рации и другое спецоборудование и снаряжение- с проходящими боевую подготовку встретился губернатор Олег Кожемяко, сообщили в пресс-службе правительства края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квадрокоптер-камикадзе «Бзез»

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Глава побывал на полигоне «Бамбурово», где проходит интенсивная подготовка бойцов, пообщался с ними.

«Я пошел сюда добровольно вместе с друзьями. Мы понимаем, какие перед нами стоят задачи», — сказал один из мобилизованных.

«Снаряжаем вас квадрокоптерами, рациями, чтобы была более гибкая разведка, могли ориентироваться. Мы продолжим помогать снаряжением, спецсредствами, как это делали раньше, в том числе, и непосредственно направлять помощь в зону боевых действий», — заверил Кожемяко.

В ближайшие дни будет поставлена новая партия средств связи, наблюдения и другая спецтехника. Также будут оснащены и мобилизованные, проходящих подготовку на полигоне в Сибирцево.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об организации Центра мобилизационной подготовки.