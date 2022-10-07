Вашингтон, 7 октября, 2022, 05:11 — ИА Регнум. Вашингтон не намерен менять свою политику по отношению к Каракасу, в том числе и в вопросе санкций. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции.

U.S State Department Энтони Блинкен

«Что касается Венесуэлы, наша политика и подход никак не изменились. Наша санкционная политика никак не изменилась», — заявил он.

Блинкен добавил, что США готовы вести диалог с Венесуэлой только в случае свержения действующих властей. Он отметил, что Вашингтон готов усилить давление на Каракас в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что рассчитывает на возобновление диалога между властями Венесуэлы и проамериканской оппозицией в стране.