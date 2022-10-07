Москва, , 05:10 — REGNUM В пятницу, 7 октября, в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха до +13… +15 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Исаак Левитан. Золотая осень. 1895

В ночь на 8 октября в столице также без осадков, температура воздуха +6… +8 °C.

Ветер западный 7−12 м/с, ночью — юго-западный 6−11 м/с. Атмосферное давление 751 (+2) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +11… +16 °C днём. Ночью — +3… +8 °C.

В субботу, 8 октября, днём в столице ожидается +13… +15 °C, по области +11… +16 °C, переменная облачность, без осадков, атмосферное давление 752 (+1) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +4… +9 °C, местами небольшой дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, москвичей и гостей столицы в ближайшие четыре дня ожидает сухая, солнечная погода с температурой воздуха до +15… +16 °C.

Читайте также: На юге России завершается бархатный сезон

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве до 9 октября продлится тёплая золотая осень