Сеул, 7 октября 2022, 04:57 — REGNUM Комитет начальников штабов вооружённых сил Южной Кореи 7 октября объявил о начале совместных с ВМС США двухдневных морских учений, проводимых «в ответ на провокации Северной Кореи» . Об этом сообщает агентство Yonhap.
В манёврах, стартовавших в международных водах Японского моря, с южнокорейской стороны участвуют эсминец «Король Мунму Великий» и фрегат «Тонхэ». Американцы, помимо авианосца, задействовали ракетный крейсер Chancellorsville и эсминец Barry.
6 октября Южная Корея, Япония и США провели трёхсторонние морские учения по отработке отслеживания и обнаружения баллистических ракет.
Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве обороны Северной Кореи заявили, что возвращение ударной группы США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan грозит дестабилизацией ситуации на Корейском полуострове.
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