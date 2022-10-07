Сеул, 7 октября, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Комитет начальников штабов вооружённых сил Южной Кореи 7 октября объявил о начале совместных с ВМС США двухдневных морских учений, проводимых «в ответ на провокации Северной Кореи» . Об этом сообщает агентство Yonhap.

U.S. Navy Атомный авианосец Ronald Reagan

Комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи «Мы продолжим укреплять операционный потенциал и боеготовность в ответ на любые провокации Северной Кореи с помощью совместных учений с участием ударной группы авианосца Ronald Reagan, который снова прибыл к Корейскому полуострову в качестве меры укрепления расширенных средств сдерживания США».

В манёврах, стартовавших в международных водах Японского моря, с южнокорейской стороны участвуют эсминец «Король Мунму Великий» и фрегат «Тонхэ». Американцы, помимо авианосца, задействовали ракетный крейсер Chancellorsville и эсминец Barry.

6 октября Южная Корея, Япония и США провели трёхсторонние морские учения по отработке отслеживания и обнаружения баллистических ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве обороны Северной Кореи заявили, что возвращение ударной группы США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan грозит дестабилизацией ситуации на Корейском полуострове.

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