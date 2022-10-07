Энергодар, Запорожская область, 7 октября 2022, 04:44 — REGNUM Контакт с представителями МАГАТЭ поддерживает по вопросам безопасности и эксплуатации Запорожской АЭС (ЗАЭС) администрация Энергодара. Об этом 7 октября сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга в беседе с РИА Новости.
Волга подтвердил, что администрация Энергодара находится в постоянном контакте в сотрудниками МАГАТЭ, которые находятся на территории ЗАЭС.
«Мы обсуждаем исключительно рабочие вопросы, связанные с безопасностью и эксплуатацией Запорожской атомной станции, а также непосредственно с самой работой администрации по обеспечению жизнедеятельности города и безопасности жителей, которые проживают непосредственно здесь», — уточнил Волга.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что МАГАТЭ удвоит число сотрудников на ЗАЭС.
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