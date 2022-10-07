Энергодар, Запорожская область, 7 октября, 2022, 04:44 — ИА Регнум. Контакт с представителями МАГАТЭ поддерживает по вопросам безопасности и эксплуатации Запорожской АЭС (ЗАЭС) администрация Энергодара. Об этом 7 октября сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга в беседе с РИА Новости.

Ralf1969 Запорожская АЭС

Волга подтвердил, что администрация Энергодара находится в постоянном контакте в сотрудниками МАГАТЭ, которые находятся на территории ЗАЭС.

«Мы обсуждаем исключительно рабочие вопросы, связанные с безопасностью и эксплуатацией Запорожской атомной станции, а также непосредственно с самой работой администрации по обеспечению жизнедеятельности города и безопасности жителей, которые проживают непосредственно здесь», — уточнил Волга.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МАГАТЭ удвоит число сотрудников на ЗАЭС.