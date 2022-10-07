Бангкок, , 04:39 — REGNUM Власти Таиланда распорядились приспустить государственные флаги в госучреждениях королевства в знак траура по погибшим в результате стрельбы в детском центре провинции Нангбуалампху. Об этом заявил представитель таиландского МИД Тани Санграт в ходе пресс-конференции.

Флаг Таиланда Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он заявил, что госслужащим предписано надеть траурную одежду, чтобы почтить память погибших и выразить свои соболезнования.

«В связи с этим премьер-министр обратился ко всем государственным учреждениям с просьбой приспустить флаги на один день, чтобы выразить скорбь по поводу этой великой утраты», — добавил он.

По словам Санграта, представительства королевства за границей также приспустят флаги в знак траура.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября экс-полицейский открыл огонь по людям в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху в Таиланде. В результате трагедии погибли не менее 38 человек. Отмечалось, что преступника ранее уволили из правоохранительных органов за употребление наркотиков.

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