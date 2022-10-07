Вашингтон, 7 октября, 2022, 04:37 — ИА Регнум. Американская компания Amazon сворачивает работы по созданию робота Scout, предназначенного для доставки заказов клиентам. Об этом со ссылкой на представителя Amazon Элис Кэррол 6 октября сообщает агентство Bloomberg.

MIKI Yoshihito Amazon

По её словам, работа над роботом-доставщиком, начатая крупнейшим в мире онлайн-ретейлером три года назад, в настоящее время полностью остановлена. Занимающаяся проектом группа из 400 человек расформировывается, её сотрудники получат в компании новые задания.

Элис Кэррол «Мы прекращаем наши полевые испытания и переориентируем программу. Мы работаем с сотрудниками во время этого перехода, подбирая для них новые должности, которые наилучшим образом соответствуют их опыту и навыкам».

Первые испытания прототипа шестиколёсного робота Scout начались в 2019 году. Создатели планировали, что электрический «посыльный» сможет доставлять покупателю товар к двери дома, где позволит ему забрать свой заказ из контейнера.