7 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Петиция "Вместо новогодней ёлки — обмундирование нашим ребятам" набирает обороты и теперь находит поддержку среди государственных чинов. Что выбирают жители крупных городов: яркий Новый год или экипированного русского солдата?

Иван Коновалов, , 10:50 — REGNUM Мэр города Череповец Вадим Германов в соцсетях сообщил, что общим решением властей города было принято отменить закупки новогодних украшений, а также помпезное празднование Дня города и концерты в местном Ледовом дворце. По его словам, деньги будут направлены для помощи мобилизованным горожанам в специальный резервный фонд.

На передовой Иван Шилов (с) ИА REGNUM

День города Череповца, которому 4 ноября исполнится 245 лет с момента основания, обещает пройти скромно, пишут власти, в рамках празднования проведут минимальное количество мероприятий. В канун Нового года город будет также украшен, однако закупка новых конструкций осуществляться не будет.

«Приняли решение отказаться от двух больших концертов на День города и праздничного салюта. Перед новогодними праздниками в Череповце не появятся новые украшения. Все запланированные на это средства направим в резервный фонд. Сейчас — не время для праздников. Просто не можем позволить себе тратить деньги на концерты и салюты, когда наши парни находятся на передовой», — написал Германов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее аналогичная инициатива была принята главой города Калуги Дмитрием Денисовым, который в своем заявлении первым с момента объявления о частичной мобилизации сообщил, что бюджетные средства на проведение мероприятий будут перенаправлены с «гуляний» на помощь призванным горожанам. «Не будем проводить фейерверков, концертов и массовых гуляний. Все свободные средства направим на поддержку мобилизованных калужан», — указал Денисов.

В конце сентября в социальной сети «ВКонтакте» была запущена петиция, которая на данный момент набрала более 550 тысяч подписей в поддержку закупки городскими властями необходимого снаряжения и обмундирования для солдат российской армии вместо проведения помпезных новогодних праздников. Создатель петиции под названием «Вместо новогодней ёлки — обмундирование нашим ребятам» Наталья Серпухова утверждает о необходимости направления бюджетных средств, выделенных на проведение городских праздников и закупку украшений, на помощь и укомплектование мобилизованных бойцов русской армии.

Неравнодушные граждане из разных уголков страны также не могут пройти мимо инициативы повременить с крупными торжествами в благих намерениях. Жители Санкт-Петербурга и Воронежа уже обратились к местным властям с просьбой отправить бюджетные средства на помощь мобилизованным, но администрация городов и губернаторы молчат.

Торжественные проводы группы мобилизованных Александр Полегенько © ИА REGNUM

Портал Volganet.net отметил, что за минувшие несколько лет городские власти Волгограда стали сокращать расходы на закупку новых декораций для проведения праздников в городе. По сообщениям источника, власти достигли эффекта новизны за счет изменения интерьера, экономя бюджетные средства. Тем не менее расход на праздничный салют также остается немалым. Вместе с жителями Волгоградской области петицию «Вместо новогодней ёлки — обмундирование нашим ребятам» поддержал депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов, заявивший, что поддержка солдат в этот период действительно важнее.

«Все регионы должны так поступить», — уверена пользователь Telegram Наталья.

«Это похвально!» — пишет Константин У.

«А губернатор Омской области сказал, что денег нет, и с пафосом открыл новую ледовую арену», — недоволен Aleksandr R.

«Если отменить Новый год в Москве, то можно будет просто выкупить б. УССР», — убежден Kun 77.

«Кто следующий? Ждем остальных губернаторов и мэров!» — вопрошает Марина Д. после присоединения к инициативе мэра Череповца.

«А наш мэр г. Воронежа и губернатор области никак это не поймут. Уже петицию сделали, многие подписались. А им ёлку подавай и декорации на 65 миллионов», — негодует Элина.

«Вот это мэр! А у нас Беглов обратился к жителям, сказал, что счёт открыли для перечислений бойцам, кто желает помочь. При этом на новогодние праздники 500 млн заложили», — расстроена жительница Санкт-Петербурга Jane Jane.

Новогодний фейерверк в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это наш мэр! Мы им гордимся!» — пишет радостный житель Череповца Светлана Егорова.

«Мэр Череповца реально отличный управленец: всегда поможет, создаёт рабочие места, — не могу его не похвалить. И даже не сомневался, что он и здесь проявит себя с лучшей стороны», — утверждает Aleksey M.

«Наблюдаем за Собяниным…» — пишет Ольга К.

«Детям всё равно — прошлогодние это декорации или новые», — напоминает Олеся.

«Москва тоже за! Собянин, хватит ровнять асфальт, не нужна нам ваша иллюминация. И салюты тоже не нужны! Помогите нашим воинам! Победу лучше с размахом будем праздновать!» — пишет Anna.