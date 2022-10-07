Вашингтон, 7 октября, 2022, 04:19 — ИА Регнум. Человечество столкнулось с угрозой «ядерного Армагеддона», заявил американский президент Джо Байден 6 октября на конференции Демократической партии США в Нью-Йорке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Он отметил, что такая ситуация сложилась впервые со времен Карибского кризиса и Холодной войны. По мнению Байдена, ответственность за эскалацию лежит на российских властях.

Глава Белого дома утверждает, что руководство России «не шутит, говоря о применении ядерного оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по территории России. 5 октября польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша ведет переговоры с США об участии Варшавы в программе совместного использования ядерного оружия.