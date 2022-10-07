Берлин, , 04:15 — REGNUM Внешнеполитические просчёты уже неоднократно допускал Запад, не сдерживая своих обещаний, поэтому победоносные заявления об отличных перспективах Киева вызывают сомнения. Об этом пишет немецкий журналист Габор Штейнгарт 6 октября в статье для издания Focus Online.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению журналиста, перспектива «победы» Киева далеко не так очевидна. как это пытаются показать западные политики.

«Опыт провальных западных интервенций и освободительных войн не говорит о том, что [Киев] ждет капитуляция, однако заставляет сомневаться в победоносных лозунгах западных политиков», — поясняет Штейнгарт.

По мнению журналиста, пришло время думать об устройстве нового европейского мира, который должен строиться с учётом интересов России. Штейнгарт напомнил, что Россия для Германии — не просто близкий сосед, но и очень выгодный экономический партнёр. Журналист также указал, что географический фактор невозможно игнорировать, он во многом определяет отличие немецких интересов от американских.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель выразила уверенность в том, что длительного мира в Европе возможно добиться лишь при участии России.

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