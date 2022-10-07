Бишкек, , 04:01 — REGNUM Мэр Эмилбек Абдыкадыров обращается к владельцам домов и квартир в столице Киргизии с просьбой не повышать расценки на аренду жилья. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

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По его словам, спровоцированный пандемией коронавируса экономический кризис и массовый приток в республику граждан России повысили спрос на съёмные квартиры и дома в Бишкеке.

«В результате мы стали свидетелями участившихся случаев, когда некоторые непорядочные арендодатели, пользуясь огромным спросом на жилье, необоснованно повышают цены в два-три раза. Более того, если у квартирантов нет возможности платить по новой цене, просят их выселиться из жилья в преддверии наступления холодов», — отмечает градоначальник.

Также ситуацией воспользовались риэлторы, которые тоже начали поднимать проценты за свои услуги.

«Наши же горожане, которые вынуждены жить на съемных квартирах, столкнулись с большими финансовыми и моральными трудностями. Многие вынуждены переезжать к родственникам, другие из-за высоких цен просто не могут найти жилье до сих пор», — подчеркнул он.

Эмилбек Абдыкадыров призвал арендодателей помочь нуждающимся и не завышать цену на съёмное жильё.

«Давайте в это непростое время поддержим друг друга, отнесемся с пониманием к проблемам наших сограждан — не станем искать лёгкую наживу!», — подытожил столичный градоначальник.