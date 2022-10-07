Нижний Новгород, , 03:59 — REGNUM В Нижегородской области преподаватель английского языка порекомендовала студентам сесть в тюрьму, чтобы не подлежать призыву в армию во время частичной мобилизации, передают местные СМИ.

Армия России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Учащиеся сообщили в полицию о высказываниях педагога, дискредитирующих Вооружённые силы России.

Полицейские составили в отношении 25-летней нижегородки протокол об административном нарушении и направили материалы по делу в суд. Теперь ей грозит штраф в размере от 30 тысяч рублей или административный арест.