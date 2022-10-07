Нижний Новгород, 7 октября, 2022, 03:59 — ИА Регнум. В Нижегородской области преподаватель английского языка порекомендовала студентам сесть в тюрьму, чтобы не подлежать призыву в армию во время частичной мобилизации, передают местные СМИ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Армия России

Учащиеся сообщили в полицию о высказываниях педагога, дискредитирующих Вооружённые силы России.

Полицейские составили в отношении 25-летней нижегородки протокол об административном нарушении и направили материалы по делу в суд. Теперь ей грозит штраф в размере от 30 тысяч рублей или административный арест.