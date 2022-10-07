Берлин, 7 октября, 2022, 03:57 — ИА Регнум. Длительность и прочность мира в Европе напрямую зависит от участия России, без которого достичь мира будет невозможно. Такое заявление сделала 6 октября экс-канцлер Германии Ангела Меркель, её слова приводит издание Stern.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

Экс-канцлер вновь призвала относиться серьёзно к заявлениям из Москвы, прислушаться к ним, а не воспринимать их с самого начала как блеф. По мнению Меркель, конфликт на территории б. УССР стал «глубоким поворотным моментом», но достичь прочного мира возможно лишь при участии России.

«Пока нам не удастся это в действительности сделать, холодная война не окончена по-настоящему», — так сказала Меркель на церемонии в честь 77-летия газеты Süddeutsche Zeitung в Мюнхене.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам экс-канцлера Германии Меркель, продолжать работу «над общеевропейской архитектурой безопасности при участии России» необходимо, даже если для этого «потребуется много выдержки».