Дзержинск, Нижегородская область, 7 октября, 2022, 03:54 — ИА Регнум. В Нижегородской области учащийся девятого класса пришёл в школу с пистолетом. Инцидент произошёл в лицее №21 в городе Дзержинске, передают местные СМИ.

carlos5847 Пистолет

По имеющейся информации, наличие оружия у подростка заметили его одноклассники, о чём незамедлительно рассказали учителям и директору школы.

Администрация учебного заведения вызвала полицейских, которые установили, что пистолет является спортивным.

По словам девятиклассника, он принёс оружие в школу без какого-либо злого умысла — чтобы отдать другу после ремонта.

В итоге сотрудники правоохранительных органов провели профилактическую беседу с его родителями.