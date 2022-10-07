Нижний Новгород, 7 октября, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Участник богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Сергей Агаджанян смог установить новый мировой рекорд по буксировке груза, предают нижегородские СМИ 6 октября.

Халк

Атлет по прозвищу «Русский Халк» протащил состав весом в 134 тонны на расстояние 30,6 метра в метро Нижнего Новгорода. При этом он не использовал ни канат, ни лестницу, ни какие-либо иные дополнительные приспособления.

Также Агаджанян совместил элементы спортивного и сценического экстрима — передвигая состав метро, он надувал медицинские грелки до разрыва.

Отметим, что новый мировой рекорд «Русский Халк» посвятил российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.