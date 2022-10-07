Токио, , 03:50 — REGNUM Жители японского города Сидзуоки, расположенного в центральной части страны, две недели жили без водоснабжения, передает телеканал NHK.

Япония

Сообщается, что 24 сентября вода перестала поступать потребителям в городе из-за действий тайфуна «Талас». До 6 октября горожанам пришлось жить без водоснабжения. По предварительным данным, без воды остались 60 тыс. домов. Отмечается, что жители зависели от поставок бутилированной воды, которую организовали городские власти.

Напомним, тайфун «Талас» обрушился на Японию во второй половине сентября. В результате стихийных бедствий, вызванных непогодой, погибли три человека. Еще один до сих пор числится пропавшим без вести.