Вашингтон, , 03:49 — REGNUM Власти США изучают несколько вариантов реагирования на решение альянса ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен 6 октября на пресс-конференции в перуанской столице Лиме.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

ОПЕК+ включает Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), а также ряд государств, которые не входят в это сообщество. Блинкен отменил, что среди вариантов ответа, которые прорабатываются Вашингтоном, есть и затрагивающий отношения США с Саудовской Аравией.

Других пояснений госсекретарь не представил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Daily Telegraph написала о том, что решение ОПЕК+ сократить суточную нефтедобычу в мире на 2 млн баррелей стало унижением для главы Белого дома Джо Байдена.

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